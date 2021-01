Hakimi: “Contento per Vidal, è molto forte. L’obiettivo per noi è vincere per l’Inter”

Achraf Hakimi, esterno nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria della squadra in Coppa Italia contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Avevamo l’obiettivo di qualificarci, siamo molto contenti di averlo raggiunto. Oggi sapevamo fosse difficile, dovevamo affrontarla bene, questione di vita o di morte. Ora dobbiamo recuperare per la partita con la Juve, speriamo di vincere. Il derby? Sarà una partita difficile, stanno molto bene: sarà anche lì questione di vita o di morte, ma il nostro obiettivo è arrivare in fondo e vincere. Vidal? Sono contento per il suo gol, è un giocatore molto importante: spero sia il primo di tanti gol. Ha ricevuto molte critiche, ma un giocatore molto forte”.