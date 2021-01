VIDEO / Fiorentina-Inter 1-2: Lukaku regala il derby ai nerazzurri. Piegata la viola ai quarti

FIRENZE – L’Inter accede ai quarti di finale di Tim Cup dove affronterà il Milan. Ci vogliono 120 minuti per piegare la Fiorentina e non poche occasioni da gol create e fallite. Apre la danze Vidal su calcio di rigore, la Fiorentina replica con Kouame nella ripresa me l’Inter può recriminare per le troppe occasioni da gol fallite. Due con Lautaro, due con Sanchez, un paio con Hakimi, una con Lukaku prima che il belga – nei minuti finali – trovasse la zampata vincente. Una gara molto tattica con due squadre che hanno fatto vedere buone trame in campo ma che ha visto uscire vincitrice quella che più ha meritato il passaggio del turno.

Ora comodi, ci aspetta il derby.