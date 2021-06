Hakimi, offerta PSG: l’Inter attende un rilancio e punta sul doppio Emerson

Prosegue il pressing dei parigini per l'esterno marocchino, ma la dirigenza nerazzurra tiene duro: servono 80 milioni

In casa Inter continua a tenere banco il mercato in uscita: la dirigenza nerazzurra si trova a fare i conti con le richieste della proprietà, e il sacrificio di almeno un big rimane una possibilità quanto più concreta. L'indiziato numero uno a lasciare Milano, come ricorda Tuttosport, è Achraf Hakimi, per il quale il Paris Saint-Germain ha già mosso i primi passi ufficiali: "La cessione di Hakimi pare quella più probabile, all'orizzonte, anche perché è arrivata un'offerta concreta: 60 milioni dal Psg, troppo pochi però al momento per convincere l'Inter, in attesa di eventuali e prevedibili rilanci. A meno di 80 milioni Marotta e Ausilio non vorrebbero arrivare".