Inter, ennesima rivoluzione sulle fasce: 30 esterni in 10 anni, ora “doppio” Emerson

I nerazzurri ancora una volta si rifanno il look sulle fasce: Hakimi sacrificio doloroso ma necessario, ecco il piano

Fabio Alampi

Da Zanetti ad Hakimi: nel mezzo una lista infinita di buoni giocatori e di meteore, di rimpianti e di elementi finiti presto nel dimenticatoio. L'Inter si ritrova ancora una volta a doversi rifare il look sulle fasce: nell'ultimo decennio, fra destra e sinistra, si sono visti all'opera ben 30 esterni. Una quantità spropositata, presentata così dal Corriere dello Sport: "Terzini, si cambia ancora. E per l'Inter sembra ormai una maledizione, o qualcosa di molto simile. Basta guardare ciò che è accaduto nell'ultimo decennio per comprenderlo. Tra fascia destra e fascia sinistra, infatti, si sono alternati ben 30 elementi, rispettivamente 14 e 16 tra una corsia e l'altra".

Hakimi è già un rimpianto

"Stavolta è destinato a fare le valigie Hakimi, mentre al quasi 36enne Young non è stato rinnovato il contratto. Inoltre, resta il punto interrogativo sul conto di Perisic: arrivasse un'offerta adeguata, verrà senza dubbio ascoltata. Evidentemente, il rimpianto sarà tutto per il marocchino. Giusto un anno fa l'Inter annunciava il colpaccio. E, in stagione, al netto di periodo iniziale di naturale ambientamento, Hakimi è stato letteralmente travolgente, divenendo uno dei protagonisti della cavalcata scudetto. Ai conti, però, non si comanda. E, davanti alla necessità di fare cassa, alla fine l'offerta del Paris Saint-Germain, magari ritoccata verso l'altro (in viale Liberazione sperano ancora di arrivare a 80 milioni), verrà accettata".

Da Emerson a Emerson

"C'è un profilo in cima alla lista: Emerson Royal del Barcellona, appena rientrato dal prestito al Betis Siviglia. In ogni caso, dipenderà dalle richieste del club blaugrana. In alternativa, seppure più staccati, sono da tenere in considerazione pure Nandez e Zappacosta. Mentre Inzaghi, nelle recenti riunioni di mercato, ha fatto anche il nome di Marusic, che ha il contratto in scadenza nel 2022. Tuttavia, pensare ora di mettersi a trattare con Lotito appara quantomeno complicato. [...] Per la corsia mancina c'è una preferenza chiara e si tratta di Emerson Palmieri, da tempo ormai nell'orbita nerazzurra. L'Inter lo osserverà con attenzione durante gli Europei, nella speranza che trovi spazio, dopo essere rimasto quasi sempre a guardare con il Chelsea da quando in panchina si è accomodato Tuchel. In ogni caso, il club nerazzurro punta ad un'operazione low-cost ed è soprattutto questo il nodo, tenuto conto che i Blues valutano l'azzurro una ventina di milioni".