Haller, stretta di mano tra l’Inter e gli agenti: ecco la promessa reciproca

Il centravanti dell'Ajax, autore di ben 11 gol in Champions League, è stato al centro di un vertice tra l'Inter e gli agenti

L'Inter prova a sondare le possibilità di arrivare a Sebastien Haller per la prossima stagione. Il centravanti dell'Ajax, autore di ben 11 gol in Champions League, è stato al centro di un vertice tra la stessa Inter e i suoi agenti, raccontato dalla Gazzetta dello Sport.

"Nel vertice con gli agenti l’Inter ha esposto il suo progetto e il suo interesse. Naturale dire come da parte del calciatore il feeling sia ricambiato. All’Ajax non ha un ingaggio basso, circa tre milioni di euro netti a stagione. Ma l’idea di approdare in Serie A, e dunque di tornare in uno dei maggiori campionati europei dopo l’esperienza in Premier League, affascina non poco il 27enne, che dopo la trafila nelle giovanili della Francia ha scelto di indossare la maglia della Costa d’Avorio.