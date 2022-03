Inter forte su Haller, vertice con gli agenti: l’Ajax fissa il prezzo. Il giocatore…

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha incontrato i rappresentanti del giocatore

Tra Scamacca e Lukaku spunta Sebastien Haller . Continua la ricerca da parte dell'Inter di un attaccante in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro avrebbe messo nel mirino l'attaccante dell'Ajax, grande protagonista in Champions con 11 gol. Secondo il quotidiano, nei giorni scorsi a Milano, l’Inter ha visto i rappresentanti del giocatore. "Non è stato un vertice risolutivo, benintesi. Ma è stato avviato un discorso serio: il club di Zhang è interessato, l’evoluzione andrà seguita", spiega la Gazzetta dello Sport.

"L’Ajax lo prese per 22 milioni nel gennaio di un anno e mezzo fa. Ora, per portarlo via da Amsterdam, ce ne vogliono almeno 35. Il prezzo, volendo fare una battuta, è l’unico difetto dell’affare. Nel senso che oggi l’Inter non può affondare il colpo. Nel vertice con gli agenti l’Inter ha esposto il suo progetto e il suo interesse. Naturale dire come da parte del calciatore il feeling sia ricambiato. L’idea di approdare in Serie A, e dunque di tornare in uno dei maggiori campionati europei dopo l’esperienza in Premier League, affascina non poco il 27enne, che dopo la trafila nelle giovanili della Francia ha scelto di indossare la maglia della Costa d’Avorio. Le parti si sono lasciate con una stretta di mano e un impegno reciproco, ovvero quello di tenersi al corrente di possibilità novità".