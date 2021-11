Inter, ecco quanto vale il passaggio agli ottavi in termini economici

La squadra nerazzurra è chiamata alla prova più importante contro lo Shakhtar: centrare la fase successiva in CL ha anche un grosso valore economico

"Le certezze finora riguardano il bonus partecipazione da 15,64 milioni di euro e i 15,9 milioni di euro provenienti dal ranking storico. A queste due voci va aggiunta la quota del market pool, che per i nerazzurri nel peggiore dei casi ammonta a 10,7 milioni di euro. Per quanto riguarda la sezione dei risultati sportivi, le due vittorie e un pareggio hanno portato finora nelle casse dei nerazzurri 6,53 milioni di euro, cifra ancora migliorabile con le ultime due sfide del girone contro Shakhthar e Real Madrid: in caso di doppia vittoria, l’Inter accumulerebbe come minimo altri 5,6 milioni di euro", si legge. In caso si passasse agli ottavi la società interista guadagnerebbe 9.6 mln e quindi i premi Champions varrebbero minimo 58,37 milioni di euro.