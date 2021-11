Il Sole 24 Ore – La famiglia Moratti pronta a entrare in Banca Profilo

L'ex presidente dell'Inter e il figlio Angelo Mario in una cordata di imprenditori milanesi potrebbero entrare nello storico istituto di via Cerva

La famiglia Morattisarebbe pronta ad entrare in Banca Profilo. Lo scrive in un articolo Il Sole 24 Ore. Il quotidiano spiega: "È in corso di definizione il riassetto di Bca Profilo +4,22%. Una cordata di imprenditori milanesi sembra a un passo dall’ingresso nello storico istituto di via Cerva. Secondo le indiscrezioni, in campo sarebbe scesa, tra gli altri, anche la famiglia Moratti, azionista del gruppo Saras, con alcuni suoi esponenti: Angelo Moratti, figlio di Gian Marco, e l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti. I quotisti del fondo Sator, che ormai procede verso la chiusura, attendono l’esito delle discussioni".