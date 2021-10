Sky – Inter, l’agente di Insigne in sede. “Nessun tentativo per l’attaccante. Si è parlato…”

Il giocatore non ha ancora rinnovato con il Napoli ed era stato accostato ai nerazzurri. Ecco perché l'arrivo dell'agente negli uffici interisti ha attirato l'attenzione

Nella sede dell'Inter quest'oggi è passato Vincenzo Pisacane, agente di D'Ambrosio e di Insigne. A Skysport segnalano l'arrivo del procuratore negli uffici dei dirigenti interisti. Anche se il pensiero è andato subito ad un possibile colloquio per l'attaccante del Napoli (che non ha ancora rinnovato e già da tempo viene accostato ai nerazzurri) non risulta che in questa occasione si sia parlato dell'attaccante italiano.

Da quanto risulta non si è parlato di lui ma di altre cose 'di normale amministrazione'. Non ci sono da segnalare in questo momenti dei tentativi della società milanese per Insigne. Il suo agente ha visto De Laurentiis ed è in attesa di un nuovo incontro con il club azzurro.