Inter, a gennaio nuova punta: “Inzaghi può indicare il suo pupillo a Marotta”

L'infortunio di Alexis Sanchez complica le cose in casa Inter: nel mese di gennaio verrà cercato un nuovo attaccante

L'ennesimo infortunio in nazionale per Alexis Sanchez mette in una posizione scomoda l'Inter: Marotta e Ausilio, infatti, considerata la scarsa affidabilità fisica che garantisce il giocatore, dovranno mettersi al lavoro per cercare un nuovo attaccante nel mese di gennaio. E Tuttosport fa un nome che Inzaghi conosce molto bene: "Attenzione a quello che potrebbe accadere al Genoa con l'arrivo di Shevchenko: darà fiducia a Caicedo, arrivato in estate dalla Lazio, ma finora poco fortunato fra infortuni e scelte di Ballardini, oppure punterà su profili più giovani, aspettando i rinforzi promessi dalla nuova proprietà? A quel punto, chissà che Inzaghi non indichi il suo “vecchio” pupillo: ha 33 anni, ma non avrebbe prezzi esorbitanti".