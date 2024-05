Dopo aver rilevato l'Inter dalla famiglia Zhang, il fondo di investimenti californiano Oaktree è già al lavoro per far funzionare la macchina organizativa nerazzurra e rendere fluido il passaggio di proprietà. La Gazzetta dello Sport illustra quelli che saranno i primi passi dei manager americani:

"Alejandro Cano, co-head of Europe for Oaktree's global opportunities strategy, e Katherine Ralph, Oaktree's global opportunities strategy managing director, hanno lasciato Milano dopo aver lavorato anche oggi sull'Inter. A differenza di ieri non ci sono stati incontri con gli a.d. Marotta e Antonello, ma meeting con i consulenti e gli studi legali che lavorano con il fondo americano. I rappresentati di Oaktree saranno di nuovo in città la prossima settimana (e anche quella dopo...): la loro agenda inevitabilmente è fitta di appuntamenti e scadenze".