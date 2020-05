Contrordine in casa Inter. La ripresa degli allenamenti prevista per domani ad Appiano Gentile dovrebbe slittare per consentire il completamento delle procedure precauzionali dei test sui calciatori. Questo quanto raccolto da FcInter1908.it nelle ultime ore. Non ci sarà nessuna seduta d’allenamento dunque al Suning Training Center che dovrà attendere ancora qualche giorno per la ripresa degli allenamenti da parte dei calciatori nerazzurri.