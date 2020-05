FCIN1908 – Inter, tutto pronto ad Appiano: domani si parte con sedute individuali. I test…

Come vi abbiamo raccontato ieri, domani ad Appiano Gentile inizieranno le sedute individuali. L’ultimo decreto del presidente del Consiglio prevede che anche i giocatori professionisti di sport di gruppo possano allenarsi nei centri sportivi. Lo farà anche l’Inter: i giocatori, in più turni, potranno essere presenti sui campi del centro sportivo Suning e allenarsi con un preparatore atletico e un medico. Qualcuno tra i giocatori nerazzurri, come appreso da FCINTER1908.IT, deve ancora completare test fisici e tamponi che verranno completati nei prossimi giorni.

(Fonte: FCINTER1908.IT)