Inter, arriva il Sassuolo. Bastoni spera nel ricorso: oggi l’esito. Si scalda Dimarco

Il difensore e Inzaghi in attesa dell'esito del ricorso presentato dal club nerazzurro

Archiviata la sconfitta di Champions contro il Liverpool, l'Inter ad Appiano prepara la gara di domenica contro il Sassuolo. In questo momento Simone Inzaghi dovrà fare a meno di due squalificati: Brozovic e Bastoni. Ma, come riporta il Corriere dello Sport, il numero però potrebbe dimezzarsi oggi, con l’esito del ricorso legato al difensore nerazzurro. Qualora non giocasse Bastoni, ecco la candidatura di Dimarco com’è successo a Napoli.