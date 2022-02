Pagelle Inter-Liverpool, GdS: “Top Perisic, altri due da 7. Il peggiore è Bastoni”

L'Inter disputa un'ottima partita per 75' ma viene beffata nel finale dal Liverpool. Per La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo è Perisic

L'Inter disputa un'ottima partita per 75' ma non concretizza e viene beffata nel finale dal Liverpool. Per La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo è Perisic (7): "Continua la seconda, nuova, vita di Perisic. Sarà il contratto, saranno le motivazioni di Inzaghi, sarà che ormai il croato è entrato nel nuovo ruolo, ma anche il temibile Alexander-Arnold è costretto a una partita di contenimento. Tutte le azioni offensive più pericolose lo vedono tra i protagonisti. Sfiora il gol. Ha visione di gioco. Nello scatto in velocità costringe i Reds a inseguirlo. Un appunto: l’ultimo passaggio non sempre all’altezza del resto. Ma a questi livelli sarà uno spreco tenere fuori uno tra lui e Gosens", il commento del quotidiano. Da 7 anche Skriniar e Calhanoglu mentre il peggiore è Bastoni (5): "Davvero non meritava il contropodio, ma su Firmino va in evidente ritardo e non gli impedisce il colpo letale. Neanche lo disturba. È l’episodio chiave. Peccato, perché aveva limitato Salah e partecipato all’impostazione bassa".