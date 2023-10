Inter, attacco sotto osservazione da qui a gennaio. Servono risposte da Arnutovic e Sanchez

L'Inter avrà tempo da qui a gennaio per capire se Inzaghi necessiterà di un nuovo ingresso nel reparto offensivo, Taremi il nome in pole position

L'Inter avrà tempo fino a gennaio per capire se sarà necessario o meno un intervento sul mercato. Nel mirino c'è il reparto offensivo di Inzaghi che, orfano sta facendo fatica con le rotazione. Toccherà all'austriaco e a Sanchez provare a convincere il club in questi mesi.

"Taremi è il profilo in pole position per gennaio, per l’unico ruolo in cui l’Inter può intervenire. L’attacco è sotto osservazione, l’Inter è la sola squadra tra le grandi del nostro campionato a non aver avuto neppure un gol (per la verità, neppure un tiro nello specchio della porta) dai suoi due attaccanti teoricamente (e anche praticamente) di riserva, ovvero Arnautovic e Sanchez. L’austriaco e il cileno sono chiamati a dare di più, Inzaghi aspetta risposte concrete", scrive La Gazzetta dello Sport.