Inter, Balotelli replica a Ibrahimovic con la Champions. Materazzi condivide

Ibrahimovic lo ha definito in pratica un talento sprecato. Ha sottolineato come abbia perso tutte le occasioni nella sua carriera. E Mario Balotelli ha replicato allo svedese solo con un'immagine, quella della Champions League che lui ha alzato con l'Inter, nel 2010, nell'anno in cui lui partì da Milano proprio perché era convinto di vincerla con il Barcellona di Pep Guardiola. La stessa squadra, imbattibile e fortissima, che la formazione di Mourinho vinse a Milano per tre a uno e fermò poi su uno zero a zero storico al Camp Nou.