Sky – Inter, autostima e solidità mentale. Lautaro, 42% dei gol sono i suoi. Inzaghi…

Per l'argentino parlano i numeri: 13 gol in totale in 14 partite giocate, 12 in Serie A e che ha segnato il 42% dei gol dell'Inter in questa stagione. L'attaccante ha segnato da inizio 2023 ha segnato 26 gol, solo Kane ne ha fatti di più, 30. Protagonista di una squadra che si accosta alla quarta gara del girone di Champions sognando i tre punti e la possibilità di staccare il pass agli ottavi con anticipo. Inzaghi spera di chiudere con la lode, in Coppa e in campionato, prima della pausa per le Nazionali.