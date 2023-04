Sky – Vertice Inter-Barcellona, Kessie non si muove. Ma altri 2 nomi piacciono da tempo

Il ds dell'Inter Piero Ausilio è stato a Barcellona nella giornata di ieri per incontrare la dirigenza del club blaugrana e inevitabilmente si è parlato anche di mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i due club hanno ottimi rapporti e starebbero studiando possibili mosse di mercato in vista dell'estate.

"Si tratta di una chiacchierata per capire le strategie e scambiarsi delle idee su possibili fronti futuri di mercato. Dunque non c'è nulla di avanzato o concreto", commenta Sky Sport che ribadisce come l'ipotesi Kessié è tramontata: il centrocampista ivoriano, che a gennaio sembrava sulla lista dei partenti - si è parlato negli ultimi giorni di mercato di un possibile scambio con Kessié -, è tornato ad essere una pedina importante nelle rotazioni di Xavi e al momento non risulta essere in uscita.