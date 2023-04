Inter, Lukaku sta tornando. Ecco cosa aveva confessato agli amici a inizio stagione

L'Inter rivede sprazzi del vero Lukaku . Il gol decisivo col Porto, la rete del 2-0 col Benfica, ma soprattutto un giocatore che sta crescendo di condizione e di convinzione. Gli serve ancora un po' di continuità in più per poter dare il massimo, ma Romelu può essere l'arma decisiva per il finale di stagione.

"È il segnale di un Lukaku fisicamente ritrovato, comunque in grande crescita. Un giocatore che adesso lancia messaggi e che è destinato a prendersi la maglia da titolare sempre più spesso, al netto del turnover di Simone Inzaghi che comunque tornerà utile in questo aprile. Ma per come il belga entra in campo alla panchina, per la disponibilità che mostra pur non essendo ovviamente contento del tipo di impiego, non si può non essere ottimisti", aggiunge il quotidiano.