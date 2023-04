Inter, Barella uno dei tre totalmente incedibili secondo proprietà e dirigenza

Se in questa Inter c'è un giocatore più determinante degli altri, questo è sicuramente Nicolò Barella. Quando il centrocampista sardo è in giornata, ne giova tutta la squadra. In questa stagione di esempi ce ne sono tanti, soprattutto in Champions dove Barella ha offerto prestazioni ad alti livelli come successo col Barça al Camp Nou o più recentemente con Porto e Benfica.