CdS – Empoli-Inter, non solo Onana e Barella a riposo: Inzaghi ne cambia 9 rispetto al Benfica

Simone Inzaghi diviso tra campionato e le Coppe: il tecnico nerazzurro, ad Empoli, opterà per un massiccio turnover

"Handanovic e Bellanova, insieme a Lukaku a guidare l'attacco, saranno le principali novità nell’Inter che, all’ora di pranzo, affronterà l’Empoli". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito allo stravolgimento della formazione nerazzurra che sfiderà l'Empoli.

"Le esigenze di classifica sono fuori discussione, ma Inzaghi ha la necessità di far riposare i suoi uomini più stanchi. E, tra questi, c’è sicuramente Dumfries, appunto. Al pari di Darmian, che, in difesa, lascerà il posto a D’Ambrosio", spiega poi il CorSport che conferma come saranno 9 i cambi, compreso Barella che verrà sostituito da Gagliardini mentre le uniche due conferme dovrebbero essere Brozovic e Acerbi.