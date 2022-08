Inter, Barzaghi: “Akanji? C’è un altro nome su cui mi fionderei ad occhi chiusi”

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi, giornalista Mediaset, ha parlato così del mercato dell'Inter in difesa: "Akanji è il primo della lista. Vuole l'Inter, con cui avrebbe fatto un patto: sarebbe disposto a rinnovare un anno per essere ceduto in prestito con diritto di riscatto all'Inter. A meno che il Borussia, che è sceso a 15 milioni di richiesta, non scenda sotto i 10 nei prossimi giorni.