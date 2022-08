Akanji vuole solo l’Inter. Il Dortmund non molla: per l’ok serve l’extra budget di Zhang

L'Inter è al lavoro per regalare a Inzaghi l'ultimo tassello per completare la difesa. Il centrale del Dortmund è l'obiettivo numero uno

Andrea Della Sala

L'Inter è al lavoro per regalare a Inzaghi l'ultimo tassello per completare la difesa. Il tecnico ha più volte, anche pubblicamente, chiesto un elemento in più per il reparto arretrato, un giocatore che possa far rifiatare o prendere il posto di De Vrij.

"L’obiettivo numero uno resta Manuel Akanji, centrale svizzero di origini nigeriane in forza al Borussia Dortmund e in scadenza di contratto nel giugno 2023. E proprio lo status di prossimo svincolato può essere un’arma decisiva per il buon esito dell’operazione, ma occorrerà avere molta pazienza e – probabilmente – anche un okay dalla proprietà per un extra budget, a oggi non in programma", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Il Borussia valuta Akanji 20 milioni di euro: decisamente troppi per le casse dell’Inter, che a quelle condizioni non può sedersi a trattare. Il giocatore, però, spinge per l’Italia e sa che in nerazzurro potrebbe diventare protagonista a lungo termine del nuovo ciclo nerazzurro. Manuel ha rifiutato più volte l’ipotesi di rinnovo, ma sarebbe disponibile a prolungare per un anno il suo accordo col club di Dortmund nel caso servisse per aprire alla cessione in prestito all’Inter. E qui arriva l’altro scoglio: il Borussia ha aperto al prestito, ma vincolando il tutto all’obbligo di riscatto. La parola ora passa all’Inter, che non ha fretta e continua a guardarsi intorno, sperando che la voglia del giocatore alla fine possa portare a uno sconto importante che faciliti la chiusura dell’operazione", aggiunge il quotidiano.