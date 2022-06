Inter, Barzaghi: “Bremer? Abbiamo verificato e ci hanno confermato che…”

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi, giornalista di Mediaset, ha parlato così del futuro di Gleison Bremer, primo obiettivo per la difesa dell'Inter: "Dovrebbe essere prestito oneroso con diritto di riscatto la formula che utilizzerà l'Inter per gravare meno possibile sul +60 che va totalizzato sul mercato. Abbiamo verificato direttamente la questione clausola che per qualcuno era a giugno dell'anno prossimo ma ci hanno ribadito che vale da gennaio 2023: con 15 milioni si potrà liberare. Quindi Cairo non può chiedere la luna perché si può anche aspettare gennaio e prenderlo per 15".