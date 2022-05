Inter, Barzaghi: “Perisic bloccato dalla Juve? Abbiamo fatto delle verifiche e…”

Il giornalista sul futuro del croato: "Settimana prossima l'Inter incontrerà i suoi agenti e farà un ultimo tentativo"

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi, giornalista di SportMediaset, ha fatto il punto sul futuro di Ivan Perisic: "Abbiamo fatto verifiche ulteriori e la situazione non è esattamente come la dipinge un quotidiano, è molto differente, da quello che abbiamo dedotto con le nostre fonti. La partita è ancora aperta, non è stato bloccato da nessuno: era in parola con il Chelsea, la destinazione più probabile resta l'Inghilterra.