Perisic, Inter ha la precedenza, non l’esclusiva: “E le parti in causa rispondono che…”

"Quel che c'è dopo non è dato sapersi. Inutile alzare la testa e provare a scrutare un orizzonte sbarrato, al cui confine i diretti interessati hanno posto dei laconici «vedremo»". Apre così il focus de Il Giorno sul futuro di Ivan Perisic, che ora riflette seriamente sul suo futuro e che a fine campionato incontrerà l'Inter per capire se proseguire o meno. Scrive il quotidiano: "Nel suo regno a sinistra, il croato ha continuato a imperversare con scorcentante regolarità. Conscio di questo, ha chiesto 6 milioni per tre anni di contratto e non ha indietreggiato.