Momento positivo per l'Inter che sta vincendo tutte le partite che gioca sul campo, ma che rifiorisce anche dal punto di vista economico. Come annunciato in anteprima fa Fcinter1908.it , nel prossimo anno i nerazzurri avranno un nuovo sponsor: Betsson Group. Accordo a breve ufficiale.

"Al momento attorno all’Inter si sentono solo gli uccellini cinguettare. È un fiorire di buone notizie, dal dominio in campo al miglioramento dei conti fuori. Ieri, ad esempio, sono stati comunicati agli azionisti i risultati della semestrale di Inter Media and Communication Spa. Non è ancora cielo sereno dopo le nubi degli ultimi anni, ma molte nuvole sono state spazzate via. I diritti televisivi per il 2023-24 garantiranno ricavi fino a 100 milioni in caso, assai probabile ormai, di scudetto. Ulteriori 2 milioni arriveranno a dalla Coppa Italia e dalla Supercoppa Italiana. Nella nota agli investitori, si parla di Champions. La partecipazione a questa edizione dà ricavi minimi di 65 milioni di euro, visti gli ottavi già messi nel portafoglio e, se la corsa proseguisse dai quarti in poi, la cifra si gonfierà. Dalla prossima stagione, poi, sarà tempo di nuova Champions, con incassi destinati a salire di circa il 30%. In ogni caso, i nerazzurri hanno comunicato di aver rispettato i parametri imposti dal Settlement Agreement firmato nell’agosto 2022: dopo la multa da 4 milioni pagata nel 2022-23, non ci saranno altre sanzioni nel 2023-24", scrive La Gazzetta dello Sport.