Cds: “Inter, Bologna ha lasciato strascichi: oggi alle 15 il confronto ad Appiano”

A due giorni dalla pesantissima sconfitta contro il Bologna, l'Inter si ritrova oggi ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti in vista della gara di sabato col Lecce. Ma prima di tutto avverrà l'ennesimo confronto tra giocatori, staff e dirigenza per capire cos'è andato storto al Dall'Ara. Spiega il Corriere dello Sport: "L’appuntamento è per oggi pomeriggio alla Pinetina: tutti in campo alle 15. Chi lo vorrà potrà anche pranzare nel centro sportivo. Di sicuro, come d’abitudine, lo faranno Inzaghi e il suo staff.