Inter, Carlos Augusto se parte Gosens: “E Marotta ha una carta da poter scambiare”

E' Carlos Augusto il nome nuovo in casa Inter per quanto riguarda la fascia sinistra. Il brasiliano, conferma Tuttosport, piace molto ai nerazzurri, che lo prenderebbero in caso di addio di Gosens: "Già attenzionato dai nerazzurri prima del suo approdo nel club brianzolo, il sudamericano nell’ultimo campionato ha collezionato 35 gettoni, segnando 6 reti e fornendo 5 assist. I nerazzurri potrebbero eventualmente giocarsi la carta Stefano Sensi.