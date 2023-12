Sky Uk – O’Riley, l’Inter ci prova: il piano dei nerazzurri per il centrocampista del Celtic

L'Inter sta pensando seriamente di portare a Milano Matt O'Riley già nella finestra di gennaio. Secondo quanto riporta Sky Sports Uk, il club nerazzurro è pronto a ingaggiare il giocatore in prestito con obbligo di riscatto. Da tempo l'inter ha inviato diversi osservatori per seguire da vicino O'Riley che negli ultimi mesi è cresciuto molto.

Il giocatore è seguito da Aston Villa e West Ham, ma anche da Psv e Atletico Madrid. In Viale Liberazione vorrebbero anticipare la concorrenza provando l'affondo a gennaio, ma per convincere il Celtic i nerazzurri dovrebbero mettere sul tavolo una grossa cifra. Nelle prime 24 partite della stagione, in tutte le competizioni, il danese ha segnato nove gol e realizzato otto assist.