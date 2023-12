L’Inter perde Lautaro Martinez per infortunio. Oggi è arrivato l’esito degli esami, è risentimento muscolare agli adduttori della gamba sinistra per il Toro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, “il Toro salterà le gare con Lecce e Genoa e si proverà a recuperarlo per la sfida con il Verona del 6 gennaio. Orientativamente si tratterebbe di un 10 o 15 giorni per i tempi si recupero considerando la tipologia del problema”, si legge.