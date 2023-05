Inter, Champions non ancora blindata: ora 10 giorni che possono cambiare tutto

Il commento del quotidiano Tuttosport all'indomani del successo dell'Inter per 4-2 sul Sassuolo a San Siro

Seppur col brivido, i nerazzurri superano il Sassuolo 4-2 e volano al secondo posto in coabitazione con la Juventus, in attesa della sfida di questa sera tra bianconeri e Cremonese.

“Ancora una vittoria, questa volta col brivido e con la porta nuovamente aperta agli avversari, ancora tre punti che proiettano l'Inter almeno per una notte al secondo posto in coabitazione con la Juventus”.

Tuttosport non considera ancora chiusa la questione Champions ma vicina.

“La zona Champions non può essere ancora considerata blindata, ma certamente il filotto iniziato il 23 aprile con l'Empoli ha cambiato il destino e ora il quinto posto è distante 4 punti: non un margine che possa lasciar tranquilli, ma un mese fa un tale vantaggio sembrava un miraggio”.

Ora ci sono le coppe, in dieci giorni che possono cambiare tutto tra Milan e Fiorentina in Coppa Italia, nella finale in programma il 24 maggio.