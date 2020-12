Rivoluzione terza maglia: addirittura anche il logo dell’Inter cambia colore? Tutte le FOTO

La terza maglia dell’Inter potrebbe essere assolutamente rivoluzionaria. Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, infatti, la terza divisa dei nerazzurri per il 2021-22 potrebbe presentarsi nera, ma con una striscia orizzontale irregolare (simile a quella della maglia da trasferta del 1990-91) di vari colori. Ma le scelte in contrapposizione con il passato potrebbero non essere finite qui.

Secondo quanto riferisce il sito specializzato FootyHeadLines.com, infatti, di vari colori potrebbe essere anche il logo dell’Inter, sempre rimasto immutato nella gloria storia nerazzurra. In particolare, ci sarebbero quattro varianti in fase di studio, ognuna delle quali potrebbe combinarsi con un logo Nike di colore corrispondente. Ecco tutte le foto: