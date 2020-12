Inter, rivoluzione terza maglia 2021-22: striscia da 4 colori e design che richiama il 1990-91

Quella della stagione 2021-22 potrebbe essere una terza maglia assolutamente rivoluzionaria per l’Inter. A riferirlo è il sito specializzato esvaphane.com, secondo cui la prossima terza divisa disegnata da Nike, sponsor tecnico nerazzurro, potrebbe presentare dei dettagli estremamente ambiziosi.

Non per il colore dominante, il nero, quanto per la striscia irregolare (il cui design sarebbe simile a quello della seconda maglia del 1990-91) presente al centro della maglia, che presenterà ben quattro colori diversi tra loro: blu, giallo, arancione e verde. Di seguito, ecco i primi scatti:

