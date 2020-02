Suggestione Messi, ma l’Inter per ora concentrata su altri tre nomi: tutti dalla Serie A

In casa Inter si fa largo la suggestione Messi, sulla quale Marotta non ha voluto esternare il suo pensiero prima del derby. L’amministratore delegato nerazzurro, come spiega TS, ha un chiaro programma: “Marotta per ora è concentrato su altri obiettivi, come Mertens a zero o i giovani Kumbulla e Castrovilli. Ma se Messi dovesse davvero dire addio al Barcellona, l’Inter un tentativo lo farà. Difficile, come detto, ma gli Zhang hanno voglia di riportare il club in cima al mondo”.