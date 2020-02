Braida: “Messi? In Italia solo Juve e Inter potrebbero prenderlo. Non è impossibile che….”

Intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Anch’io Sport’, Ariedo Braida, ex consulente di mercato del Barcellona, ha parlato del futuro di Leo Messi. Per l’ex dirigente la possibilità che l’argentino lasci Barcellona è remota, ma non impossibile: “Leo e’ un giocatore straordinario, copre tutti gli errori che si fanno. Ma credo che stia troppo bene a Barcellona, è un ambiente in cui vive bene con la sua famiglia, è lì da quando aveva 13 anni. E’ molto, molto difficile ma non è da escludere, nel calcio è tutto possibile. Chi potrebbe permetterselo? Le società con i fatturati maggiori. Penso alle inglesi ma anche l’Italia, perchè no. Con Messi avrebbero uno sviluppo pazzesco a livello commerciale. E’ molto difficile che vada via, ma non impossibile. Se dovesse scegliere l’Italia da milanista lo vedrei meglio nel Milan, ma sono Juve e Inter le squadre che potrebbero prenderlo“.

(Rai Sport)