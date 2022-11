Sky – Inter, in 3 out col Bologna. Nel confronto di oggi dopo il ko con la Juve…

Tre assenze in casa Inter per la sfida di domani contro il Bologna. Ne ha parlato così Matteo Barzaghi in onda da Appiano Gentile per Sky:

“Darmian, D’Ambrosio e Lukaku non saranno tra i convocati dell’Inter per il Bologna. Presenti all’allenamento i dirigenti al gran completo. Inzaghi prima dell’allenamento ha analizzato coi giocatori il ko con la Juventus, immaginiamo non ci fossero toni molto felici, i numeri non sono positivi, la squadra si è confrontata prima dell’allenamento in spogliatoio”, le sue parole.