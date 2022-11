In Francia – Skriniar, no al Psg: ha scelto l’Inter. Decisiva anche la compagna

Secondo quanto riportato dal sito, Skriniar ha scelto definitivamente l’Inter. Decisivo anche il ruolo della compagna del difensore, che in un primo momento ha detto sì all’ipotesi di trasferirsi a Parigi, salvo poi fare un passo indietro. Molto attaccata all’Italia e soprattutto a Milano, lady Skriniar ha fatto pressioni sul difensore per rimanere in nerazzurro. Lo stesso giocatore si sente bene all’Inter e la recente qualificazione agli ottavi di finale di Champions League lo ha rassicurato: il rinnovo è sempre più vicino. Per Skriniar, pronto un prolungamento fino al 2027 con ingaggio vicino ai 7 milioni di euro.