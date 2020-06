Sky – Inter arrabbiata, confronto Conte-squadra: ecco cosa ha detto l’allenatore

Un’Inter arrabbiata. Per una finale di Coppa Italia sfumata proprio quando sembrava a un passo, per l’ennesima ottima prestazione incapace però di portare a risultati concreti. Come riportato da Appiano Gentile da Sky Sport, l’Inter si è ritrovata dopo l’eliminazione di Napoli contro la squadra di Gattuso. E, come riferisce l’emittente, il sentimento che ha fatto da padrone alla giornata della Pinetina è proprio la rabbia: quella dei dirigenti (Marotta e Zanetti presenti all’allenamento), quella di Conte, ma anche quella dei giocatori.

Ritrovatosi con i suoi giocatori dopo la notte del San Paolo, Conte ha avuto un confronto con il gruppo. Confronto in cui ha ribadito alcuni fattori: soddisfazione per la prestazione sì, ma con alcuni aspetti inevitabilmente da migliorare. L’Inter, infatti, si è mostrata ancora una volta incapace di chiudere la gara una volta passata in vantaggio e con la partita in pugno. Film visto più volte in stagione. Ma non solo: Conte ha battuto anche sul gol preso da Mertens, nato da un “banale” rilancio del portiere e per questo assolutamente evitabile. Sintomo di una cattiveria che ogni tanto cala.

Senza contare che bisognerà ritrovare la miglior forma di Lukaku e Lautaro Martinez che, dopo aver abituato i tifosi a prestazioni impressionanti, nelle ultime partite importanti contro Lazio, Juventus e, appunto, Napoli, hanno deluso le aspettative. Serviranno anche loro per inseguire gli obiettivi di questa complessa stagione.

