Sky – Inter, allenamento in corso: messaggio di Conte, presenti Marotta e Zanetti

L’Inter di Antonio Conte, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Napoli, è subito tornata al lavoro in vista delle prossime sfide di campionato: prossimo ostacolo, la Sampdoria. Sky Sport ha ribadito la soddisfazione del tecnico nerazzurro per la gara del San Paolo, concetto ribadito ai suoi ragazzi prima dell’allenamento odierno, attualmente in corso:

“Due gli stati d’animo in casa Inter: da una parte la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia, dall’altra il riconoscimento di una prestaione molto buona. Presente anche la società, con Giuseppe Marotta e Javier Zanetti, che sono vicini alla squadra. Verrà organizzata nel migliore dei modi la ripartenza, con un calendario che propone sfide sulla carta non complicatissime, con 8 partite contro squadre che stanno dietro in classifica.

Nei prossimi giorni ci sarà da verificare le condizioni di de Vrij, che è uscito un po’ acciaccato dalla sfida con il Napoli. I calciatori scesi in campo al San Paolo hanno svolto un lavoro più leggero, defatigante; per gli altri, invece, partitella intensa contro la Primavera. Messaggio chiaro da parte di Conte: fatevi trovare pronti tutti, ci saranno occasioni“.