Inter, Conte: “Barella e Skriniar squalificati? Dispiace, ma il gruppo si è responsabilizzato”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria sul Napoli, Antonio Conte ha commentato così l’ottima prestazione dei suoi: “Abbiamo sfatato un tabù importante, dopo 23 anni abbiamo vinto qui: siamo contenti. Avevo chiesto coraggio e personalità, i ragazzi mi hanno accontentato e sono contento. Le mie 100 vittorie? Ringrazio chi ha contribuito, non è semplice farle in 145 partite. La pressione l’avevamo preparata così: quando giochi partite ravvicinate diventa problematico farlo per 90 minuti, ma sono contento perché li abbiamo messi in difficoltà. Abbiamo vinto contro un’ottima squadra. Skriniar e Barella? Dispiace perdere due giocatori così importanti, però ho detto che in questi tre mesi con tutte le assenze il gruppo si è responsabilizzato. Il gruppo ha alzato l’asticella e tutti si sono sentiti parte del progetto. Dobbiamo continuare con questo entusiasmo e cercare di fare il nostro meglio per noi e per i tifosi”.