Inter, due dati incorniciare. Conte ha isolato i suoi dalle tensioni esterne. Cosa importa se…

Contro il Crotone è arrivata l’ottava vittoria consecutiva in campionato. Quest’Inter viaggia a ritmi alti, soprattutto nei secondi tempi quando l’avversario è stanco, messo all’angolo dalla fisicità dei nerazzurri. Ma più di vincere 8 partite una dopo l’altra, cosa deve fare l’Inter? Si chiede la Gazzetta dello Sport.

“Certo, potrebbe dominare gli avversari già nel primo tempo. Ma cosa importa, se nel secondo li sovrasti per tecnica, fisicità e forza mentale? Siamo a 16 punti guadagnati dopo l’intervallo: di sicuro, Conte sa essere sufficientemente convincente, in quei 15 minuti. E se dentro una trincea il tecnico ha rinchiuso i suoi, così da isolarli anche dalle tensioni esterne, dalla trincea l’Inter ha risposto con l’ottava perla in campionato: non accadeva dal 2008 (e alla fine fu scudetto). Fermi tutti, c’è dell’altro: non accadeva dal 1950-51 che l’Inter segnasse almeno 40 reti nelle prime 15 giornate”.

(Gazzetta dello Sport)