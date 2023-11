Inter, l’infiammazione al tendine non dà tregua a Cuadrado: le ultime sul rientro

Juan Cuadrado è ai box dal 7 ottobre contro il Bologna, quando subentrò a gara in corso. Aveva già saltato quattro partite per l’infiammazione al tendine d’Achille (una in panchina col Milan, nelle altre tre non era stato convocato). Poi si è fermato nuovamente e ha saltato Torino e roma, oltre alle 3 gare sin qui disputate in Champions League.