Zhang, ecco il piano per tenersi l’Inter. Contatti con due advisor Usa per rifinanziare debito

"L’altro dato di fatto è nei contatti continui e costanti tra Zhang e i due advisor scelti per rifinanziare il debito con Oaktree, ovvero Goldman Sachs e Raine Group. La strada è tracciata, la via è quella e Zhang è convinto di riuscire nell’impresa. I tempi sono brevi, siamo in una fase cruciale, non si arriverà certo a maggio per capire il futuro societario. È lecito aspettarsi una risoluzione tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024: sono in corso in queste settimane dialoghi con almeno un paio di credit fund interessati all’operazione, entrambi di provenienza statunitense. Il nodo è legato ai tassi d’interesse che l’eventuale nuova operazione dovrà prevedere: quelli attuali con Oaktree sono fissati al 12%, che hanno aumentato l’esposizione finanziaria. E l’obiettivo di Zhang, in ottica futura, è chiudere il nuovo finanziamento a tassi il più possibile contenuti".

"Questo è il piano di Zhang. In prima fila rispetto ad altre opzioni. Una porta al rifinanziamento con lo stesso Oaktree, che ha già fatto sapere di non essere intenzionato a rilevare il club. Un’altra via è l’ingresso di un fondo direttamente nel club, con una partecipazione azionaria di minoranza ma con passaggi già stabiliti che porterebbero al cambio di proprietà in un arco temporale già predefinito. È uno degli scenari che gli advisor hanno prospettato a Zhang. Ma il presidente ora è concentrato su un’altra via. Poi, in una partita così delicata, non si possono escludere colpi di scena. E non si può neppure pensare che l’Inter non accenda gli interessi di potenziali investitori in giro per il mondo. Per meno di 1,3 miliardi, però, la gara neppure inizia. E Zhang ragiona in prospettiva: vede nell’Inter margini di crescita, anche in relazione alla questione stadio. Rifinanziare per godersi la seconda stella: il progetto è chiaro a tutti", aggiunge il quotidiano.