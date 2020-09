Inter, Carli (Ds Parma) conferma: “Darmian? Affare ‘impacchettato’ da tempo. L’accordo…”

Marcello Carli, direttore sportivo del Parma, ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb della trattativa tra i ducali e l’Inter per Matteo Darmian, operazione in via di definizione: “Non definita, ma ad essere sincero confermo che questa trattativa era già stata impostata. Io sono arrivato ora, da circa un mese, ma poi tra la prima settimana, capire e vedere… sono effettivamente qui da 15 giorni. E se le cose erano già state impostate e io sono la persona che deve portarle in fondo non rinnego certo quello che già era stato fatto. Su Darmian c’è un discorso impostato da tempo, è possibile che il ragazzo andrà all’Inter e non nego la cosa. E’ una cosa un po’ impacchettata, c’era un mezzo accordo con l’Inter e credo che questo accordo verrà rispettato“.