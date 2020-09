Inter, Darmian in via di definizione. E La Stampa fa il nome della possibile quarta punta

Oltre al colpo grosso a centrocampo, l’Inter ha un’assoluta priorità sul mercato: la quarta punta. Antonio Conte ha infatti espressamente chiesto al club un sostituto di Lukaku di livello e di esperienza. Da qui, come si legge su La Stampa, può arrivare il possibile doppio colpo dal Parma: “In via di definizione l’acquisto di Matteo Darmian. Resterebbe qualche spicciolo per la quarta punta che potrebbe essere Gervinho (con il baby Sebastiano Esposito mandato a Parma per fare esperienza)”, si legge.