Inter, de Vrij torna in Italia: sarà presto papà. L’Olanda richiama de Ligt

Il difensore olandese è stato congedato dal ct Koeman e rientrerà per stare al fianco della compagna Doina

Stefan de Vrij torna in Italia: il difensore dell'Inter, convocato in extremis dall'Olanda dopo l'attacco influenzale che aveva colpito Matthijs de Ligt, è stato congedato dal ct Koeman per permettergli di stare vicino alla copmagna Doina, che a breve lo renderà padre. Questo il comunicato emesso dalla federcalcio olandese: