Sky – Baccin in tribuna per Retegui, Inter avanti a tutti. Ecco lo scenario di mercato

Il Tigre riscatterà Retegui dal Boca Juniors per 2,5 mln di euro al termine della stagione. Il Boca manterrà il 50% sulla futura rivendita ma il valore del cartellino dell'attaccante classe 1999 è destinato a salire, anche perché la convocazione in Nazionale ha acceso i riflettori sul giocatore.

L'Inter da tempo ha una presenza costante in Argentina e potrebbe anche giocare la carta Facundo Colidio, attaccante in prestito al Tigre ma di proprietà proprio dell'Inter. Ieri, tra l'altro, Dario Baccin era in tribuna al Maradona per visionare da vicino Retegui, confermando di fatto come il classe '99 sia un obiettivo concreto dell'Inter.