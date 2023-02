Inter, ballottaggio in attacco: chi con Lautaro? Inzaghi tentato dalla carta Lukaku

Il tecnico dell'Inter non ha ancora scelto il partner dell'argentino per il derby di domani sera contro il Milan

Andrea Della Sala

In vista del derby di domani sera col Milan, Inzaghi non sembra intenzionato a cambiare troppo la sua Inter. Il dubbio rimane in attacco: puntare su Lukaku o andare sul sicuro con Dzeko?

"Sarà fondamentale anche il lavoro di Federico Dimarco sulla fascia, da azionare magari con continui cambi di gioco. Dimarco è in una condizione straripante e dalla sua parte l’Inter costruisce il numero maggiore di palle gol. Con qualità e velocità. Federico è una fabbrica di assist in produzione continua, resta solo da capire chi saranno i prescelti per trasformare in oro il lavoro dalla sinistra", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Lautaro è intoccabile, ma è vivo il ballottaggio per la sua spalla. Nelle ultime ore sono in risalita le quotazioni di Lukaku, apparso più brillante in Coppa Italia contro l’Atalanta. Potrebbe essere la carta a sorpresa, anche se è difficile pensare che Inzaghi possa rinunciare al lavoro di raccordo di Edin Dzeko, il vero regista offensivo dell’Inter. Dzeko è andato in gol nei precedenti due derby stagionali, alimentando le speranza di rimonta nerazzurra all’andata e cancellando quelle rossonere in Supercoppa. Edin è qualità e potenza, rifinitura e senso del gol. Con uno così, anche un Lukaku scalpitante potrebbe dover attendere il suo momento", spiega La Gazzetta dello Sport.